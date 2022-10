Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım: “Türkiye Cumhuriyeti dünyada her geçen gün daha fazla söz sahibi olmaktadır”

Cumhuriyetin ilanının 99'uncu yıldönümü sebebiyle Tekirdağ'da çelenk sunma töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi. Törende konuşan Vali Yıldırım, “Bölgesel ve küresel bir güç olan Türkiye Cumhuriyeti dünyada her geçen gün daha fazla söz sahibi olmaktadır” dedi.

Cumhuriyet Bayramının 99'uncu yıldönümü sebebiyle Tekirdağ Valiliği koordinesinde tarihi valilik binası meydanında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen törende çelenk sunumundan sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra şeref defterinin imzalanması için kürsüye davet edilen Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, günün anısına bir konuşma gerçekleştirdi. Vali Yıldırım konuşmasında, “Cumhuriyetimizin kurulmasını sağladınız. Türk Milletinin bağımsız olduğunu ve egemenliğinin Türk Milletine ait olduğunu tüm dünyaya kabul ettirdiniz. Yaptığınız devrimler ve verdiğiniz mücadele ile modern Türkiye Cumhuriyetinin temellerini oluşturdunuz. Cumhuriyetimizin kazanımları sayesinde günümüze Türkiye Cumhuriyeti her alanda yükselmekte, her geçen gün gelişmekte, kalkınmakta ve güçlenmektedir. Bölgesel ve küresel bir güç olan Türkiye Cumhuriyeti dünyada her geçen gün daha fazla söz sahibi olmaktadır. Cumhuriyetimizin görkemli başarıları ile övünüyor, emanetinize kararlılıkla sahip çıkıyor, kazanımlarımızı yeni hamlelerle daha yukarılara taşımak için inanç ve azimle çalışıyoruz” dedi.