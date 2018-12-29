Tekirdağ Valisi Yıldırım'dan yeni yıl mesajı: "Enerjimizi ve potansiyelimizi en verimli şekilde değerlendirmeliyiz"

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yeni yıl mesajında, "2019 yılının en iyi şekilde geçmesi için hangi adımları atmamız gerektiğini düşünmeli, zamanımızı, enerjimizi ve potansiyelimizi en verimli şekilde değerlendirmeliyiz" dedi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yayımladığı yeni yıl mesajında, "Her yeni yıl, yeni bir başlangıçtır. Yeni umutları ve beklentileri de beraberinde getirmektedir. 2018 yılını acı ve tatlı hatıralarıyla geride bırakırken içimizdeki büyük umutlar, beklentiler, coşku ve heyecanla hep beraber yeni bir yıla giriyoruz. Yaptığımız her işte olduğu gibi, geride kalan bir yılın da muhasebesini yaparken 2019 yılının en iyi şekilde geçmesi için hangi adımları atmamız gerektiğini düşünmeli, zamanımızı, enerjimizi ve potansiyelimizi en verimli şekilde değerlendirmeliyiz. 2019 yılında, ilimizin sahip olduğu bütün imkanları kullanarak gerçekleştireceğimiz projelerle, Tekirdağ'ın her yönüyle modern bir kent haline gelmesi, en önemli hedefimiz olacaktır. Bu konuda, tüm kamu kurum-kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile ilimizin bir bütün olarak ortak bir iradeye sahip olması en büyük gücümüzdür. Bu birlik ruhunun yeni yılda da devam edeceğine olan güvenimiz tamdır. Bu vesile ile 2019 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni eder, tüm halkımızın ve her kademedeki çalışma arkadaşlarımın yeni yılını kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım" ifadelerini kaydetti.