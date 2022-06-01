Tekirdağ ve Edirne'de suç çetesine eş zamanlı operasyon: 8 gözaltı

Edirne ve Tekirdağ'da suç çetesine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı.

Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturmayla ilgili ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, tefecilik, 6136 skm, kasten yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs, kumar oynatmak için yer temini, ve tehdit suçlarını işlediği tespit edilen 8 şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Edirne, Tekirdağ ve ilçelerinde toplam 8 İkamet 1 çiftlik evi ve 6 iş yerine yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 1 adet AK-47 marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait 2 adet şarjör ile 216 adet 7.62 çapında fişek, 5 adet çeşitli çaplarda tabanca ve bu tabancalar ait şarjör, farklı çaplarda 168 adet fişek, kumar ve tefecilik faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen çok miktarda nakit para ve ziynet eşyası, suça konu çek, senet, belge, doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Operasyonda 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.