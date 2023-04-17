Tekirdağ'a bu yaz 5 milyon turist bekleniyor

Tekirdağ'da Turizm Haftası sebebiyle çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu, “Bakanlığı 2023 hedeflerini 60 milyon turist ve 60 milyar dolar olarak belirledi. Pandemi dolayısıyla bu rakamlarda geçmiş yıllarda düşüş yaşandı. Şimdi yeniden yükselişe geçti. Hedefimiz şehrimize 5 milyon turist çekmek” dedi.

Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Turizm Haftası sebebiyle Tarihi Tekirdağ Valilik Meydanında çelenk sunma töreni gerçekleştirdi. Düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Atatürk Heykeline çelenk sunuldu.

Çelenk sunma töreninden sonra Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu yaptığı açıklamada, “Kültür ve Turizm Bakanlığı 2023 hedeflerini 60 milyon turist ve 60 milyar dolar olarak belirledi. Pandemi dolayısıyla bu rakamlarda geçmiş yıllarda düşüş yaşandı. Şimdi yeniden yükselişe geçti. Hedefimiz şehrimize 5 milyon turist çekmek. Tekirdağ, birlikte yaşam kültürü konusunda Türkiye'nin en ileri kentlerinden biri olması yanında güvenli bir il olması, İstanbul'a yakınlığı, bozulmamış doğal dokusu, mavi bayraklı plajları, bağları, festivalleri, coğrafi işaretli ürünleri ve gastronomisi ile ilgi çekmektedir. Tekirdağ, 1357 yılından beri devam ettirdiği birlikte yaşama kültürü, güler yüzlü insanları ve tüm ekonomik verileri ile çoktan Avrupa Birliği standartlarını yakalamış bir ilimizdir. Eko turizm, agro turizm, doğa turizmi, deniz turizmi, tarih ve kültür turizmi, sağlık turizmi, alışveriş turizmi, gastronomi turizmi, festival ve şenlik turizmi özelliklerini içinde bulunduran ilimizde bu yıl yazlıkçılarımızla beraber 5 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlamayı beklemekteyiz. İlimizin 2023 yılı hedefi, 5 milyon turiste ev sahipliği yapmaktır. Aşağıda belli başlılarını sıraladığımız faaliyet ve potansiyelimiz sayesinde çok kısa sürede bu hedefimize ulaşacağımıza inanmaktayız. ‘Turizm Master Planı'nın tamamlanması ile Tekirdağ turizm yatırımcılarının cazibe merkezi olacaktır. Var olan yürüyüş rotalarımızın yanında Saray ilçemizde yeni oluşturulan yürüyüş rotamızın bitmesiyle yerli ve yabancı doğa yürüyüşçüleri ilimize akın edeceklerdir” dedi.