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Tekirdağ'a dev operasyon: 20 gözaltı

Tekirdağ’ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde düzenlenen şafak operasyonunda 20 kişi yakalandı, çok sayıda silah ele geçirildi ve uyuşturucu madde bulundu.

Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde düzenlenen şafak operasyonunda 20 kişi yakalandı, çok sayıda silah ele geçirildi ve uyuşturucu madde bulundu.


İl Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ ve Çorlu Başsavcılıkları koordinesinde Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki Aydoğdu, Kore mahallelerinde Asayiş ve Narkotik konularıyla iligili şafak operasyonu gerçekleştirildi.


Son iki gün içinde sabah saatlerinde yapılan operasyonlarda, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, farklı miktar çeşitlilikte uyuşturucu maddeler, çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs gözaltına alındı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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