Tekirdağ'a sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tekirdağ'ın İstanbul sınırlarında kalan ilçeler için yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre bu akşam saatlerinden itibaren yarın (Cuma) sabah saatlerine kadar İstanbul il geneli ile Tekirdağ'ın Doğu ilçelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli 15-35 kilogram metrekare olması beklendiğinden ani sel ve su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.