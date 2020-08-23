İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekirdağ'a sahiller doldu taştı

Hafta sonu olması nedeniyle Tekirdağ sahilleri tatilci vatandaşlarla doldu taştı.


Hafta sonu tatili sebebiyle İstanbul, Edirne ve Kırklareli gibi çevre illerden Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan Altınova ve Kumbağ plajlarına tatilci akını yaşandı. Mavi bayraklı Altınova ve Kumbağ plajlarına gelen vatandaşlar, havanın sıcak olması nedeniyle denize girip serinlemenin keyfini çıkardı. Tatilci vatandaşların şemsiyelerini dikmesiyle kumsal alanda adım atılacak yer kalmadı. Akın akın gelen tatilcilerin akşam saatlerinde dönüş yoluna geçmesiyle Tekirdağ ve İstanbul yolunda yoğunluklar yaşanıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.