Tekirdağ'da 0-3 yaş bebek kütüphanesi açıldı

Kültür Ve Turizm Bakanlığı'nın pilot uygulaması olarak ilk ve tek 0-3 yaş bebek kütüphanesi Tekirdağ İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğüne Bağlı Şarköy Kültür Merkezi İlçe Halk Kütüphanesinde Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım tarafından törenle hizmete açıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Şarköy Kaymakamı Kemal Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Barut, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Doğan, Sahil Güvenlik Komutanı Kıdemli Başçavuş Serkan Kotel İlçe Milli Eğitim Müdürü Mümin Bayır ve Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Namık Kemal İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hamide Çakır ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü personeli, Şarköy İlçe Halk Kütüphanesi bünyesinde Şarköy 0-3 Yaş Bebek Kütüphanesinin açılışını yapmak üzere bir araya geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı anaokulu öğrencileri ile birlikte Bebek Kütüphanesinin açılışını gerçekleştiren Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım katılımcı aileler ve çocuklarla yakından ilgilenip boyama ve hikâye kitapları hediye etti.

Açılış sonrasında 2018 yılında Şarköy Kültür Merkezi'nde faaliyete başlayan ilçe halk kütüphanesi ve çocuk kütüphanesi bölümlerinde incelemelerde bulunan Vali Aziz Yıldırım koleksiyonlar hakkında bilgi aldıktan sonra Kültür Merkezinden ayrıldı.

Tekirdağ İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü tarafından bebek kütüphanesi hakkında yapılan açıklamada, “Bebek ve kütüphane kelimeleri alışkanlıklarımıza aykırı olarak belki hiç duymadığımız belki de çok az duyduğumuz bir kelime ikilisi olarak ne ifade etmektedir? Okuma-yazma bilmez bebekler için böyle bir kütüphane kurmanın ya da kütüphanede onlara bir yer açmanın lüzumu nedir? Bu ve benzeri soruların yanıtlarını bebek kütüphanesinin özellikleri ile açıklamaya başlamadan önce atalarımızın yüzyıllar öncesinden bugüne süzülerek gelen bilgeliğinin bir ifadesi olan “Ağaç yaş iken eğilir” ve Hacı Bektaş-i Veli'nin “İlim beşikte başlar, mezarda biter” sözleri üzerinde tekrar tekrar tefekkür etmekte fayda vardır. Sosyal Devlet olma prensibiyle sosyal statü ve etnik arka planı gözetmeksizin geleceğimizin teminatı olan bütün bebeklerimiz ve çocuklarımız için ücretsiz olarak hizmete açılan “Bebek Kütüphanesi” ile çocuklara küçük yaşlarda kitap ve kütüphane sevgisini aşılamanın yanı sıra vatan ve millet bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığına ait ilk ve tek Bebek Kütüphanesi olan Şarköy Bebek Kütüphanesi bünyesinde katılımcılara Duyu Eğitimi, Müzik, Oyun, Yoga, Etkileşimli Kitap Okuma, Öz Bakım Eğitimi ve Yabancı Dil eğitimi ile ilgili çeşitli etkinliklerin yapılması planlanmaktadır. Bu etkinliklerin yanı sıra Yaşam Beceri Atölyeleri aracılığı ile çocukların bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal yönden gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetler gerçekleştirilecektir. Bebek Kütüphanesi'ne bebekleri getiren ebeveyn, bakıcı, eğitmen ya da bebekle ilgilenen diğer aile efradına da gerekli eğitimler verilecek ve kütüphaneden azami ölçüde fayda sağlanacaktır. İnsan güzel bir geleceğe ancak bugün iyi ve doğru olan işler yaparak sahip olabilir. Türkiye'nin gelecek yıllarda ilim ve bilim alanında önemli bir noktada olmasına katkı sağlayacağına inandığımız Bebek Kütüphane sayılarının her yıl katlanarak artmasını umuyor ve Şarköy 0-3 Yaş Bebek Kütüphanesinin milletimize ve devletimize hayırlı olmasını diliyoruz” denildi.