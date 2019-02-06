Tekirdağ'da 1 ayda 53 kişi yakalandı

Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2019 yılı Ocak ayı içerisinde polis sorumluluk alanında asayişe müessir olayların önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, 6 iş yerinden hırsızlık olayından 10 şahıs, 4 evden hırsızlık olayından 7 şahıs, 3 açıktan hırsızlık olayından 7 şahıs, 10 motosiklet hırsızlığı olayından 15 şahıs, silahla tehdit olayından 2 şahıs, ‘6136 SKM' suçundan 1 şahıs, silahla yaralama olayından 2 şahıs ve cezaevi firarisi 1 şahıs olmak üzere toplam 45 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Ayrıca Ocak ayı içerisinde çeşitli zamanlarda yapılan uygulamalarda; bin 374 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 8 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Uygulamalarda kontrol edilen 228 araçtan 3 araca trafik yönünden idari para cezası uygulanırken, denetlenen umuma açık 8 iş yerinden 3'üne idari işlem uygulandı.

Çalışmalar sırasında 3 adet ruhsatsız tabanca ve fişekleri, 3 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 3 adet kuru sıkı tabir edilen tabanca, 2 adet bıçak ele geçirildi. Ayrıca hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerden elde edilen 10 adet motosiklet ve diğer malzemeler sahiplerine teslim edildi.