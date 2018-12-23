Tekirdağ'da 1 ayda bin 942 konut satıldı

Açıklamada, Tekirdağ'da 2018 yılı Kasım ayında bin 942 konut satıldığı ve konut satış sıralamasında Tekirdağ'ın 11. sırada yer aldığı ifade edildi.

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde 2018 yılı Kasım ayında 89 bin 626 konut satıldı. Bin 942 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 2,2'si Tekirdağ'da gerçekleşirken, en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 11. sırada yer aldı. Konut satışlarında, İstanbul 16 bin 58 konut satışı ve yüzde 17,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 7 bin 834 konut satışı ve yüzde 8,7 pay ile Ankara, 4 bin 773 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 8 konut ile Hakkari, 22 konut ile Ardahan ve 33 konut ile Bayburt oldu.

Tekirdağ'da ipotekli konut satış sayısı 149 olarak gerçekleşti

TÜİK verilerine göre Tekirdağ'da ipotekli konut satışları sayısı 149 olarak gerçekleşti. Tekirdağ'da toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 7,7 oldu. Tekirdağ ili Türkiye'deki ipotekli konut satışlarındaki yüzde 2,8'lik payı ile 7. sırada yer aldı. Türkiye genelinde Kasım ayında 5 bin 324 ipotekli konut satışı gerçekleşmiş olup, toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 5,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 987 konut satışı ve yüzde 18,5 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 18,2 ile Ardahan oldu.

Tekirdağ'da diğer satış türleri sonucunda bin 793 konut el değiştirdi

TÜİK verilerine göre Tekirdağ'da diğer satış türleri sonucunda bin 793 konut el değiştirdi. Tekirdağ'da toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı yüzde 92,3 olarak açıklandı. Tekirdağ diğer konut satış türlerinde Türkiye'deki konut satışlarından yüzde 2,1'lik pay alarak 12. sırada yer aldı. Diğer konut satışlarında İstanbul 15 bin 71 konut satışı ve yüzde 17,9 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 93,9 oldu. Ankara 7 bin 335 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 bin 395 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 7 konut ile Hakkari oldu.

Tekirdağ'da bin 942 konut satışının, 983'ü ilk satış, 959'u ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre Türkiye genelindeki konut satışının 40 bin 821'i (yüzde 45,5) ilk satış, 48 bin 805'i ise (yüzde 54,5) ikinci el satış olarak gerçekleşti. Tekirdağ'da ise bin 942 konut satışının 983'ü (yüzde 50,6) ilk satış, 959'u ise (yüzde 49,4) ikinci el satış olarak gerçekleşti.