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Tekirdağ'da 1 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi: 4 gözaltı

Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda 1 buçuk kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 1 buçuk kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin merkezi ilçe Süleymanpaşa'da uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapmış oldukları çalışmalar kapsamında şüpheli şahısların iş yerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde; bin 463 gram kubar esrar maddesi, 64,9 gram Hint keneviri, 2,13 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Konu ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

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