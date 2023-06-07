Tekirdağ'da 1 milyona yakın makaron ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince bir adreste yapılan aramada 1 milyona yakın makaron ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce Çorlu ilçesinde içi tütün ile doldurulmuş makaron, bandrolsüz boş makaron, bandrolsüz tütün imal ve satışı yaptığı değerlendirilen 1 şahsa ait 1 araç ve 1 depo adresine yönelik arama yapıldı. Aramalarda, 159 adet tepsi halinde toplamda 795 bin adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 4 bin 700 paket sigara, 50 bin adet bandrolsüz boş makaron, 145 adet kesilmiş TAPDK Bandrolü ele geçirildi.