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Tekirdağ'da 1 milyona yakın makaron ele geçirildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince bir adreste yapılan aramada 1 milyona yakın makaron ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince bir adreste yapılan aramada 1 milyona yakın makaron ele geçirildi.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce Çorlu ilçesinde içi tütün ile doldurulmuş makaron, bandrolsüz boş makaron, bandrolsüz tütün imal ve satışı yaptığı değerlendirilen 1 şahsa ait 1 araç ve 1 depo adresine yönelik arama yapıldı. Aramalarda, 159 adet tepsi halinde toplamda 795 bin adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 4 bin 700 paket sigara, 50 bin adet bandrolsüz boş makaron, 145 adet kesilmiş TAPDK Bandrolü ele geçirildi.

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