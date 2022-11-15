Tekirdağ'da 1 ton 370 litre kaçak alkol ele geçirildi

Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinde 7 adrese düzenlene operasyonlarda 1 ton 370 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesinde kaçak alkol üretimi ve satışı yapıldığı duyumu üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı, Kom ve İstihbarat Şube personeli ile birlikte 7 ayrı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, 5 farklı damıtma ve üretim sistemi, 570 litre kaçak üretim rakı, 750 litre şarap, 50 litre etil alkol ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilerek soruşturma başlatıldı.