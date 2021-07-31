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Tekirdağ'da 1 ton nargile tütünü ve 258 bin cinsel hap ele geçirildi

Tekirdağ’da şüpheli bir otomobilde yapılan aramada 1 ton bandrolsüz nargile tütünü ve 258 bin cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

Tekirdağ'da şüpheli bir otomobilde yapılan aramada 1 ton bandrolsüz nargile tütünü ve 258 bin cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında kent genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Süleymanpaşa ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yapıldı. Aramalarda 1 ton bandrolsüz nargile tütünü ilr 258 bin cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.


Gözaltına alınan otomobil sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.

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