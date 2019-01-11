Tekirdağ'da 1 yılda bin 610 kişi uyuşturucudan yakalandı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapan kişilere yönelik 2018 yılında yapılan çalışmaların istatistikleri açıklandı. Emniyet Müdürlüğünce 1 yılda yapılan uyuşturucu olaylarında bin 253 olaya müdahale edilirken, operasyonlarda 57 kilo 900 gram esrar, 16 kilo 500 gram eroin, 9 kilo 500 gram kokain, 29 kilo 800 gram sentetik kannabinoid, 55 kök Hint keneviri ve 6 bin 642 adet metamfetamin ele geçirildi.

2018 yılı boyunca düzenlenen operasyonlarda bin 185 kişi uyuşturucu madde kullanmaktan, 425 kişi ise uyuşturucu madde satışı yapmaktan gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 195'i tutuklandı.