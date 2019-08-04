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Tekirdağ'da 10 dönüm orman küle döndü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangınına itfaiye, helikopter ve orman arazözleri müdahale etti.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangınına itfaiye, helikopter ve orman arazözleri müdahale etti. Yangında 10 dönüm alan kül oldu.


Edinilen bilgiye göre, Çimendere kırsalının ormanlık kısmından dumanlar yükseldi. Orman yangınına, helikopter, itfaiye ve orman arazözleri müdahale ederek, kontrol altına aldı.


Yangının çıkış sebebi bilinmezken, yaklaşık 10 dönüm ormanlık alanın kül olduğu belirtildi.

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