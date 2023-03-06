Tekirdağ'da 115 bin adet makaron ele geçirildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 adrese düzenlenen operasyonda 115 bin 700 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet MüdürlüğüKOM Şube Müdürlüğünce, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Yapılan çalışmalarda Süleymanpaşa ilçesinde 2 ikamette yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 115 bin 700 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olayda 1 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işleme başlatıldı.