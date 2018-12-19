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Tekirdağ'da 120 ton tuz ve solüsyonla kar mücadelesi

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için tüm ekipler ile çalışmalarını sürdürüyor.

Sabahın erken saatlerinde başlayan kar küreme ve tuzlama çalışmaları yağışlar etkisini yitirene kadar devam edecek.


Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, yoğun kar yağışı ve buzlanmayla mücadelesine tüm ekipleriyle devam ediyor. Buzlanmanın hayatı olumsuz etkilemesinin önüne geçebilmek için 100 ton tuz stoklayan Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde tuzlama çalışmaları gerçekleştirerek yolların kapanmasını engelliyor. Ayrıca 20 tonluk buz ve kar eritici solüsyon ile trafiğin aksamaması sağlanmaya çalışılıyor.



3 vardiya 67 personel ile 24 saat müdahale


Personel görev dağılımında yeniden yapılanmaya giden Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 3 vardiya halinde 67 personeliyle 24 saat boyunca yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için mesai yapıyor.


Öte yandan 2 kar küreme ve tuzlama aracını hizmet filosunda barındıran Süleymanpaşa Belediyesi, yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı da 5 kepçe, 2 greyder, 1 loder, 1 kato, 1 30 tonluk kato ve 2 buz solisyon kamyonu ile kar ve buzlanmaya karşı mücadele ediyor.



"Vatandaşlarımız karın eziyetini değil keyfini yaşasın"


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Tekirdağ'da bu kar manzaralarını özlemiştik. Kış kapımıza dayandı ama biz Süleymanpaşa Belediyesi olarak her türlü hava koşuluna hazırız. Fen İşleri ekiplerimiz ve makine parkımızda bulunan araç ve ekipmanlarımızla Süleymanpaşa'da hiçbir yolun kapanmamasını sağlayacağız. Vatandaşlarımız kar yağışının eziyetini değil keyfini yaşasınlar. Biz tüm imkanlarımızla bu olağanüstü hava koşulları geçene kadar görevimizin başında olacağız" diye konuştu.

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