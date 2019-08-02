Tekirdağ'da 141 kaçak göçmen ve 9 organizatör yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göç hareketleri ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele aralıksız devam ediyor. Jandarma ekiplerince Tekirdağ E-80 TEM otoyolu, D-100 ve D-110 karayolları üzerinde oluşturulan yol kontrol ve arama noktalarında 51 Pakistan, 32 Afganistan, 19 Bangladeş, 11 Cezayir, 6 Mısır, 5 Fas, 6 Eritre, 4 Sirilanka, 3 Irak ve 4 Somali uyruklu olmak üzere toplam 141 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere aracılık ve organizatörlük yapan 9 şüpheli de gözaltına yakalanarak soruşturma işlemlerine başlandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.