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Tekirdağ'da 15 mülteci yakalandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde polis tarafından durdurulan bir ticari araçta Pakistan uyruklu 15 göçmen yakalandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis tarafından durdurulan bir ticari araçta Pakistan uyruklu 15 göçmen yakalandı. Araç sürücüsü mahkemece tutuklanırken, mültecilerin işlemleri devam ediyor.



Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu'dan Malkara istikametine giden bir ticari araç, gelen bir ihbar üzerine Yiğit Polis Merkezi Amirliği ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan kontrollerde Pakistan uyruklu 15 mülteci ile araç sürücüsü T.D. karakola gözaltına alındı. Araç sürücüsü T.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 15 mülteci ise emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy'e sevk edildi.

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