Tekirdağ'da 17 kuyumcuya 263 bin lira rekabet ihlali cezası

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, Tekirdağ'ın Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde rekabeti ihlal ettikleri gerekçesiyle 17 kuyumcuya 263 bin 818 TL idari para cezası kesilmesine karar verildi.

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, “Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı İlçelerinde Faaliyet Gösteren 17 Kuyumcu Hakkında Yürütülen Soruşturmaya İlişkin Nihai Kararın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 49. Maddesi Uyarınca Açıklanması Tekirdağ ili Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde faaliyet gösteren kuyumcuların aralarında anlaşarak altın alış ve satış fiyatlarını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiası üzerine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda; toplanan tüm delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen rapor, yazılı savunmalar ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalar değerlendirilerek, 12 Ağustos 2021 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında 21-38/553-267 sayı ile aşağıdaki nihai karar alınmıştır. Karar sonucunda 17 kuyumcu hakkında, 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiklerine b) Bu nedenle, aynı Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve 'Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik'in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 7.maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca 2020 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden, 263 bin 818,04 TL idari para cezası verilmesine, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.