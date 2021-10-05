İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tekirdağ'da 175 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerince 175 litre sahte içki ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerince 175 litre sahte içki ele geçirildi.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında alkollü içki kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik Süleymanpaşa ilçesinde bir işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 115 adet 1.5 litrelik şişelerde mükerrer bandrollü şarap ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs hakkında yasal islem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.