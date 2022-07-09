İhlas Haber Ajansı

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Tekirdağ'da 181 acemi kasap yaralandı

Tekirdağ’da kurbanlarını kendi kesmek isteyen vatandaşlar, kurban yerine kendilerini kesti.

Tekirdağ'da kurbanlarını kendi kesmek isteyen vatandaşlar, kurban yerine kendilerini kesti. Yaşanan kazalarda 181 kişi yaralandı.


Tekirdağ'da kurbanlarını profesyonel kasaplar yerine kendisi kesmek isteyen 181 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaşanan kesik vakalarında Süleymanpaşa ilçesinde 10, Hayrabolu ilçesinde 1, Şarköy ilçesinde 2, Çerkezköy ilçesinde 80, Saray ilçesinde 15, Çorlu ilçesinde 14, Malkara ilçesinde 9, Kapaklı ilçesinde 25, Marmaraereğlisi ilçesinde ise 25 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan vatandaşlar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, uzmanlar vatandaşları kurbanları işin ehli olan kişilerin kesmesi gerektiğini ifade ederek vatandaşları uyardı.

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