Tekirdağ'da 195 parça tarihi eser ele geçirildi

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde tarihi eser operasyonunda 195 parça eser ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor. Yapılan çalışmalarda, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramalarda, 1 adet hassas terazi, 165 adet bronz sikke, 1 adet 1,40 gram ağırlığında altın sikke, 8 adet bronz yüzük, 1 adet altın yüzük (4,49 gram), 13 adet ok ucu, 5 adet broş, kolye ucu ve minyatür lahit, 2 adet heykelcik olmak üzere tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen toplam 195 adet eser ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli 1 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işleme başlatıldı.