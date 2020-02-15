Tekirdağ'da 2 bin 105 litre sahte etil alkol ele geçirildi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 105 litre sahte etil alkol ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalarda yüklü miktarda etil alkolü piyasaya süreceği belirlenen N.M.F. isimli şahsın kullandığı 34 HY 3635 plakalı aracı Şarköy ilçesinde durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada araçta 30 litrelik bidonlarda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 2 bin 100 litre etil alkol ve 50 kilogram sitrik asit ele geçirildi. Etil alkollerin şişelendiği aynı şahsa ait firmada yapılan aramada ise 9 adet "zernoff etil alkol" ibareli etiket, 1 adet etiketlere ait kullanılmış rulo, 940 adet etil alkol satışında kullanılacak 1 litrelik boş cam şişe, 141 adet 30 litrelik boş etil alkol bidonu, 5 litre etil alkol, 54 adet mükerrer kullanıldığı değerlendirilen şarap kapüşonu ele geçirildi. Gözaltına alınan N.M.F. Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek, yasal işleme başlandı.