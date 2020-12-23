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Tekirdağ'da 2 bin 540 kedi ve köpeğe tıbbi müdahale

Süleymanpaşa Belediyesi, 2 bin 540 kedi ve köpeğe tıbbi müdahale yaptı.


İhtiyaç sahibi vatandaşların beslenmeden barınmaya, giyimden ev eşyasına kadar her türden ihtiyacına çözüm üreten Süleymanpaşa Belediyesi, sokak hayvanlarının da beslenme, barınma ve sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Birimine bağlı Geçici Hayvan Bakımevi bünyesinde sokak hayvanlarına kuru mama, barınak gibi hizmetler sunmanın yanı sıra 2020 yılının başından bu yana 2 bin 540 kedi ve köpeğe kısırlaştırma, kuduz aşısı, iç-dış parazit tedavisi ve cerrahi operasyon gerçekleştirildi.



200 kedi ve köpek sahiplendirildi


Geçici Hayvan Bakımevi'nde aynı zamanda kedi ve köpek sahiplendirmesi de gerçekleştiriliyor. Ocak ayından bu yana 200'ün üzerinde kedi ve köpeğin sahiplendirildiği belirtildi.

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