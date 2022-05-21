Tekirdağ'da 2 ton kuruyemiş yüklü el forklifti işçinin üzerine devrildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaklaşık 2 ton kuruyemiş yüklü hidrolik el forklifti üzerine devrilen işçi yaralandı.

Olay, Şeyh Sinan Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya kaldırımı üzerinde hareket ettirdiği yaklaşık 2 ton kuruyemiş yüklü el forklifti üzerine devrilen işçi yaralandı.

Vatandaşların yardımıyla paketin altından çıkarılan yaralı işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.