Tekirdağ'da 20 bin liralık altın çalan iki hırsız yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 20 bin TL değerinde altın çalarak kayıplara karışan iki zanlı, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Geçtiğimiz günlerde kimliği bilinmeyen kişiler tarafından 2 ilçede bulunan 4 farklı adreste hırsızlık olayı gerçekleşti. Son olarak da Kapaklı Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir adrese giren hırsızlar, 20 bin TL değerindeki mücevherleri çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların peşine düşen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlıların izini Çerkezköy'de bulmayı başardı. 3 kişi oldukları tespit edilen hırsızlardan M.P. isimli şahıs firar ederken, S.K. ile Ş.M. isimli hırsızlar ise çalıntı mallarla kiraladıkları apart dairenin yakınlarında yakalandı.

Zanlıların kaldıkları evde ve kullandıkları araçta arama gerçekleştiren polis ekipleri bir miktar ziynet eşyası, 1 adet pompalı tüfek, 6 adet cep telefonu ve 2 adet tablet ve 1850 TL nakit para ele geçirdi. Çalıntı eşyalara ve tüfeğe el konulurken, gözaltına alınan S.K. ve Ş.M., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.