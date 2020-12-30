İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekirdağ'da 2020'de onlarca yabani hayvan tekrar doğaya kazandırıldı

Tekirdağ’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince bu yıl onlarca hayvan kurtarılarak tekrar doğaya kazandırıldı.

Tekirdağ'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince bu yıl onlarca hayvan kurtarılarak tekrar doğaya kazandırıldı.


Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 2020 yılında yaralı ya da bitkin düşen tilki, karaca, şah kartalı, atmaca, şahin, doğan, yabankazı benzeri onlarca yabani hayvan kurtarılıp tedavileri yapıldı. Tedavileri tamamlanan yabani hayvanlar tekrar doğaya salındı. Ekiplerce yaralı ya da bitkin halde bulunan 21 memeli ve kanatlı hayvan ise doğaya geri dönemeyeceklerinden tedavisi sonrası yaşamlarını hayvanat bahçesinde sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.