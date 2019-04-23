Tekirdağ'da 23 Nisan kutlamaları başladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Tekirdağ'da çocukların da katılımıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında eski Tekirdağ Valiliği alanında bulunan Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve çok sayıda çocuk katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

İstiklal Marşı okunduktan çocuk şenliği için Süleymanpaşa merkez ilçesi Amfi Tiyatro alanına geçildi.