Tekirdağ'da 23 Nisan şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu

Tekirdağ'da düzenlenen 23 Nisan şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Öğrencilerin zaferlerle sonuçlanan büyük savaşları anlatan gösterileri duygu dolu anlar yaşattı.

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa açık alan Amfi Tiyatrosunda düzenlenen 23 Nisan şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Alanda yetkililer tarafından çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Gösteriler için sahneye davet edilen öğrenciler, kurtuluş savaşında yapılan kahramanlıkları ve insanların çektiği acıları anlatan çeşitli gösteriler yaptı. Gösterilerde kazanılan zaferler anlatılırken, ilk Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşu için ellerinde kiremitler taşıyan çocuklar ilgi odağı oldu.

Dev meclis maketi getirildi

Gösterilerde daha sonra temsilen çocuklar tarafından ilk meclisin kurulmasıyla alana dev meclis maketi getirildi. Atatürk'ün mecliste ilk konuşmasını yapması, 23 Nisan'ın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilan edilmesi gösterileri ise büyük alkış topladı. Çocuk şenlikleri öğrencilerin çeşitli müzik gösterileri ve oyun havalarıyla devam etti.

Kutlamalara Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Garnizon Komutanı Tank Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Cumhruiyet Başsavcısı Göngür Karakoç, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş ve çok sayıda öğrenci aileleriyle birlikte katıldı.