Tekirdağ'da 233 okul Beyaz Bayrak, 153 okul Beslenme Dostu Okul sertifikası kazandı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında 2018-2019 eğitim-öğretim yılında okullarda yapılan denetimler sonucu Tekirdağ'da 233 okul Beyaz Bayrak, 153 okul da Beslenme Dostu Okul Sertifikası almaya hak kazandı.

Tekirdağ genelinde “Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul” sertifikası almaya hak kazanan okullar için Vali Aziz Yıldırım'ın katılımıyla Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde sertifika dağıtım töreni gerçekleştirildi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü personeli Özlem Yirci'nin sunumu ile başladı.İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir ve İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'ın yaptığı konuşmaların ardından okullara Vali Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından sertifikaları dağıtıldı. Programda ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ile e-Twinnig Programı ve TEKAP Projesi'nde ödül almaya hak kazanan öğretmenlere de sertifika ve ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Programa Vali Yıldırım'ın yanı sıra kaymakamlar, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve okul müdürleri katıldı.