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Tekirdağ'da 25 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 25 kaçak göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 25 kaçak göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Kumbağ Mahallesi ve ve Malkara uygulama noktasına yakın bir mesafede bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Kaçak göçmenlerin olduğu yere kısa sürede giden jandarma ekipleri Bangladeş ve Nepal uyruklu 25 şahsı yakaladı. Yakalanan 25 kişi, Tekirdağ Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Göç İdaresine teslim edildi.

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