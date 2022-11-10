Tekirdağ'da 2,5 ton etil alkol ele geçirildi

Tekirdağ'da insan sağlığını tehlikeye atan şahıslar, emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içki üreten ve bunları piyasaya sürmeye hazırlanan şahıslar olduğu bilgisine ulaşan emniyet ekipleri, düzenledikleri operasyon ile sahte içki üretiminde kullanılan malzemeleri ele geçirdi.

İlçede bulunan iki depo ve bir iş yerinde yasa dışı olarak etil alkol ticareti yapılacağı bilgisiyle harekete geçen güven timleri, koliler halinde satışa hazır bulunan 2,5 ton etil alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemeler, sahte etiketler, plastik bidonlar ve kapakları ele geçirdi. Düzenledikleri operasyon çerçevesinde 1 şahıs hakkında işlem yapan ekipler, vatandaşın malına ve canına göz koyanlarla mücadele edeceklerini belirtti.