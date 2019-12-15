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Tekirdağ'da 26 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 26 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 26 kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Muratlı ilçesi Arzulu Mahallesi'nde jandarma ekipleri yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 26 kaçak göçmeni kıskıvrak yakaladı. Yaya olarak dolaşırken yakalanan göçmenler, ifadeleri alınmak üzere Muratlı Jandarma Karakoluna götürüldü. 17'si Pakistan ve 9'u Bangladeş uyruklu göçmenlerin yurt dışına çıkma hazırlığında oldukları tespit edildi. Mülteciler, karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık raporu alınarak, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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