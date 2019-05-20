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Tekirdağ'da 27 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ’da polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir araçta 27 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir araçta 27 kaçak göçmen yakalandı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkez ilçe Süleymanpaşa TOKİ uygulama noktasında şüphe üzerine durduran 34 LCC 18 plakalı araçta 25 Pakistan ve 2 İran uyruklu olmak üzere toplam 27 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak istediklerini beyan ederken, sürücü A.Ç. gözaltına alındı. Araca ve araçta bulunan zodyak bota el konuldu.

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