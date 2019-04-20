Tekirdağ'da 275 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'da jandarma ve polis ekiplerinin çeşitli faaliyetleri sonucu 15 günde 275 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ İl Jandarma ekiplerince yapılan faaliyet ve operasyonlar sonucu 15 günde Tekirdağ il genelinde çeşitli uyruklarda toplamda 275 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler İl Göç İdaresine teslim edilirken, kaçak göçmenlere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 10 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.