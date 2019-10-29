Tekirdağ'da 29 Ekim coşkusu

Tekirdağ'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü, Süleymanpaşa sahil alanında büyük bir coşkuyla kutlandı.

Tekirdağ'daki törenler Vali Aziz Yıldırım'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Kutlamaların sonraki adresi ise Süleymanpaşa sahil alanı oldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Tekirdağ Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu vatandaşları selamlayarak, bayramlarını kutladı. Halkın selamlanması ve bayramlarının kutlanmasından sonra öğrenciler şiirler okudu ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, “Cumhuriyeti korumak ve ilelebet yaşatmak bizlerin yegane görevidir. Güçlü ve müreffeh yarınlara ilerlemek adına devlet ve millet olarak birlik ve beraberliğimizin oldukça önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle mücadelemizi de sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti laik ve demokratik anlayışından taviz vermeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda hızla ilerlemektedir. Herkes şundan emin olmalıdır ki buna hiçbir güç engel olamayacak ve Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır. Bu vesileyle başta ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve canlarını Türkiye Cumhuriyeti devletinin demokrasi ve bağımsızlığı uğruna feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor Cumhuriyetimizin 96. Kuruluş yıl dönümünü ve Cumhuriyet Bayramımızı tekrar en içten duygularımla kutluyorum” dedi.

Vali Yıldırım'ın konuşmasının ardından kutlamalarda Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi öğrencilerinin halk oyunları gösterilerini sundu tören resmigeçit ile sona erdi.

Geçit töreninde ‘Cumhuriyeti biz böyle kazandık' temalı geçiş ilgi odağı oldu. Törende askeri ve polis araçları da tek tek tanıtıldı.