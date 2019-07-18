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Tekirdağ'da 3 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde traktör, kamyonet ve otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde traktör, kamyonet ve otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Kiremitlik Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Hayrabolu istikametine seyreden Kazım Uysal yönetimindeki 59 LV 476 plakalı traktör ile Erkan Ateş'in kullandığı (46) 59 EG 172 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kontrolden çıkan kamyonet, karşı yönden gelen Özay Şentürk idaresindeki 59 ED 529 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada kamyonet sürücü Erkan Ateş ve yanında bulunan Müsret Çamdere (53) yaralandı.


Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Çamdere, Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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