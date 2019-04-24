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Tekirdağ'da 3 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir evde soygun gerçekleştirdikleri iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir evde soygun gerçekleştirdikleri iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.


Kapaklı'da geçtiğimiz gün gerçekleşen hırsızlık olayının ardından teknik ve fiziki takip başlatan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızların izini bulmayı başardı. Eşkalleri tespit edilen hırsızlar, emniyet ekiplerince yakalandı. İsimlerinin C.D, S.S. ve Ö.D. olduğu öğrenilen hırsızlık zanlıları, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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