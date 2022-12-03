Tekirdağ'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 3 ilçedeki şüpheli adres ve araçlarda arama yapıldı. Aramalarda 3 bin 108 uyuşturucu hap, 40 gram eroin, 10 gram metamfetamin ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler 12 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.