İhlas Haber Ajansı

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Tekirdağ'da 3 sınıfta karantina

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir lisede korona virüs vakası görülmesi üzerine 3 sınıftaki öğrenciler karantinaya alındı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir lisede korona virüs vakası görülmesi üzerine 3 sınıftaki öğrenciler karantinaya alındı.


Edinilen bilgiye göre, Muratlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde korona virüs vakasına rastlanmasının ardından 3 sınıfta eğitim - öğretim gören öğrencilerin tamamı yakın temaslı kabul edilerek karantina altına alındı. Evlerine gönderilen öğrenciler 14 gün boyunca temaslı takibine alındı.


Öte yandan, karantinaya alınan sınıflardaki öğrencilerin 14 gün boyunca uzaktan eğitim alacakları öğrenildi.

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