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Tekirdağ'da 3 ton sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ergene ilçesinde bulunan bir eve düzenlenen baskında 3 ton sahte içki ve içki üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.


Tekirdağ İl jandarma Alay Komutanlığı İstihbarat Şube ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ergene İlçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde Ahmet Ç.'nin evinde kaçak içki üretimi yapıldığı ve içkilerin de piyasa sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Adli makamlardan alınan arama kararları sonucu eve baskın düzenleyen jandarma ekipleri bidonlar içerisinde 3 ton sahte içki ile 450 litre şarap ele geçirdi.


Olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alınırken içkilere ise imha edilmek üzere el konuldu.


Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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