Tekirdağ'da 31 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi girişinde durdurulan 3 araçta 31 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Süleymanpaşa ilçesi TOKİ Uygulama noktasında yaptıkları kontrollerde 3 araç durduruldu. Kimlik tespiti yapılan M.D., M.B. ve A.Y. isimli sürücülerin idaresindeki araçlarda yapılan aramada, 30 Fas, 1 Cezayirli olmak üzere toplam 31 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.