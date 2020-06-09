İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekirdağ'da 31 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi girişinde durdurulan 3 araçta 31 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi girişinde durdurulan 3 araçta 31 kaçak göçmen yakalandı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Süleymanpaşa ilçesi TOKİ Uygulama noktasında yaptıkları kontrollerde 3 araç durduruldu. Kimlik tespiti yapılan M.D., M.B. ve A.Y. isimli sürücülerin idaresindeki araçlarda yapılan aramada, 30 Fas, 1 Cezayirli olmak üzere toplam 31 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.