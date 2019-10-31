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Tekirdağ'da 333 litre kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde bir kısmı satışa hazır halde şişelenmiş şekilde toplamda 333 litre kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir kısmı satışa hazır halde şişelenmiş şekilde toplamda 333 litre kaçak içki ele geçirildi.


Kaçak olarak alkol üretiminin engellenmesi ve haksız kazanç sağlanmasının önlenmesine yönelik çalışma yapan Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede ikamet eden N.V. isimli şahsın kaçak içki imal ettiğini belirledi.


Bir süre şüpheliyi takip eden polis ekipleri N.V. adlı kişiyi alışveriş esnasında suçüstü yakaladı. N.V.'nin ikametinde yapılan aramalarda bodrum katında 333 litre kaçak içki ile kaçak içki imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.


Şüpheli şahıs, 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında yasal işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.


Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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