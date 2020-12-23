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Tekirdağ'da 34 adet merinos ırkı koç dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Koyun ve Keçilerde Verimliliğin Artırılması Projesi kapsamında Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde Karacabey merinos ırkı 34 adet koç dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Koyun ve Keçilerde Verimliliğin Artırılması Projesi kapsamında Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Karacabey merinos ırkı 34 adet koç dağıtımı yapıldı.


Koç dağıtım töreninde Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal yaptığı konuşmada, “Proje ile yetiştiricilerin elinde bulunan koyun ve keçi sürülerine yüksek vasıflı erkek damızlıkların katılımıyla kan değişiminin sağlanarak akrabalı yetiştiricilikten kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi, işletmelerin mevcut verimliliğinin artırılması amaçlanmaktadır. Projeye katılmak isteyen yetiştiricilerimizin talepleri toplanmış olup, 34 yetiştiricimize 34 adet Karacabey merinos ırkı koçun dağıtımı kura usulü ile yapılmıştır. Alınan hayvan bedellerinin yüzde 75'i İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce, geriye kalan yüzde 25'lik kısmı ise katkı payı olarak koçların dağıtılacağı yetiştiriciler tarafından karşılandı. Teslimi yapılan hayvanların üreticilerimize, ilimize ve ülkemiz tarım ve hayvancılığına hayırlı ve bereketli olmasını dileriz” dedi.

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