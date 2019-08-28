İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekirdağ'da 36 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri tarafından iki ayrı noktada 36 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri tarafından iki ayrı noktada 36 kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Alaybey Mahallesi mevkiinde şok uygulama yapan ilçe jandarma ekibi bir otobüsü durdurdu. Yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya planladığı belirlenen 32 Pakistan uyruklu göçmen ve 1 organizatör gözaltına alındı.


Olayın ardından 32 göçmen İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, organizatör ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Diğer operasyonda ise, Haliç Mahallesi ile Yaylagöne Mahallesi mevkiinde bir minibüsü durduran jandarma ekipleri, kaçak göçmen olduğu tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.