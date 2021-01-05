Tekirdağ'da 4 bin 480 uyarıcı hap ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir eve düzenlenen baskında 4 bin 480 adet uyarıcı nitelikte sentetik ecza ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği görevlilerince bugün uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda M.Ü. ve C.A. isimli şahıslar ile ilgili olarak Çorlu ilçesi Nusratiye Mahallesi'nde bulunan ikamette ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramalarda, 4 bin 480 adet uyarıcı nitelikte sentetik ecza ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak ikamette bulunmayan M.Ü. ve C.A. isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.