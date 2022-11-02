Tekirdağ'da 4 kişi uyuşturucudan yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmada, Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde bazı adresler ve araçlarda arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 3 kilo 100 gram skunk, 56 uyuşturucu hap, 82 gram eroin, 395 avro, 110 dolar, 100 pound para ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.