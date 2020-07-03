Tekirdağ'da 40 bin 990 litre etil alkol ele geçirildi

Tekirdağ'ın İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda Ergene'de kaçak üretildiği iddia edilen 40 bin 990 litre etil alkol ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve Çorlu Grup Amirliğince, gümrük kaçağı alkol ve el yapımı içki imalatı ve satışı yapanlara yönelik çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Polis ekiplerince Ergene ilçesine bağlı Marmaracık Mahallesi'nde bir iş yerinde geniş çaplı arama gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyon kapsamında kaçak üretildiği öne sürülen toplamda 40 bin 990 litre etil alkol, hidrolik makine, 5 bin litrelik tank ve alkol ısıtımında kullanılan 3 makine ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.